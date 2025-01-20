Ищем гейм-дизайнера для работы над гибридно-казуальной/мидкорной айдл аркадой. Необходим опыт разработки игр в жанре Idle Arcade, Hybrid-Casual и/или Midcore, а также навыки в разработке кор и мета механик, балансировке и монетизации. Уверенное владение Unity и знание UI/UX дизайна обязательны. Задачи включают разработку игровых механик, настройку геймплея, менторинг команды и интеграцию монетизации. Приветствуется техническое образование и знание английского. Условия: конкурентная оплата, работа с крупными издателями, удаленный формат работы.