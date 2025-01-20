Game Designer HybridCasual / MidCore (Middle/Senior)

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки172 просмотра

Ищем гейм-дизайнера для работы над гибридно-казуальной/мидкорной айдл аркадой. Необходим опыт разработки игр в жанре Idle Arcade, Hybrid-Casual и/или Midcore, а также навыки в разработке кор и мета механик, балансировке и монетизации. Уверенное владение Unity и знание UI/UX дизайна обязательны. Задачи включают разработку игровых механик, настройку геймплея, менторинг команды и интеграцию монетизации. Приветствуется техническое образование и знание английского. Условия: конкурентная оплата, работа с крупными издателями, удаленный формат работы.

UI/UXUnityРазработка игр
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
3 месяца назад

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