Ищу опытного программиста JS.

Если вы опытный программист прошу написать мне.

Проблема:

Когда мы играем Домино в начале игры размеры камней очень хорошие, постепенно они уменьшаются что бы не выйти за границу игрового стола.

Проблема в том что очень силльно уменьшается каждым разом, и к концу игры вообще не видно камней.

Мы бы хотели что бы Доминошки после того как их станет больше 6 перемещались из блока 3 в 4 или 2 блок

Щас они после 8-10 камней поворачивается.

Я вам прикрепил скриншоты из игр + код игры

domino-game.js, функция drawTelephoneGameScene

Кстати бывает и такое что из 10 игр - 1 раз размер остается нормальным.



Жду ваших заявок