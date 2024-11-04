Необходимо реализовать интерактивную карту для веб-сайта, аналогичную игровым картам. Функционал включает пролистывание, приближение, удаление и клики по иконкам. Карта должна отображать различные типы объектов, такие как клубы или события. Ожидается использование технологии canvas для создания плавного и приятного интерфейса.
Игра Домино проблема с размером камней (JS)
Ищу опытного программиста JS.
Если вы опытный программист прошу написать мне.
Проблема:
Когда мы играем Домино в начале игры размеры камней очень хорошие, постепенно они уменьшаются что бы не выйти за границу игрового стола.
Проблема в том что очень силльно уменьшается каждым разом, и к концу игры вообще не видно камней.
Мы бы хотели что бы Доминошки после того как их станет больше 6 перемещались из блока 3 в 4 или 2 блок
Щас они после 8-10 камней поворачивается.
Я вам прикрепил скриншоты из игр + код игры
domino-game.js, функция drawTelephoneGameScene
Кстати бывает и такое что из 10 игр - 1 раз размер остается нормальным.
Жду ваших заявок
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