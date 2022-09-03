Требуется доработка приложения на Unity, включая работу с игровыми механиками и улучшение функционала. Ожидается проработка существующего кода и добавление новых возможностей для улучшения пользовательского опыта.
Игра на Unity(подобие дудл джампа)
Игра на подобии дудл джампа.
Задача сделать игру с начальной сценой, сценой магазина где можно будет покупать другие анимации прыжка, задний фон уровня и кастомизацию персонажа.
Всё подробно расскажу при личном общении.
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