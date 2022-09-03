Игра на Unity(подобие дудл джампа)

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Закрыт21 заявка654 просмотра

Игра на подобии дудл джампа.

Задача сделать игру с начальной сценой, сценой магазина где можно будет покупать другие анимации прыжка, задний фон уровня и кастомизацию персонажа.

Всё подробно расскажу при личном общении.

Unity
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