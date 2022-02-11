Ищу Unity разработчика на долгосрочное сотрудничество Unity AR

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Добрый день!

Ищу Unity разработчика на долгосрочное сотрудничество по направлению AR приложений.

Приложения различного характера (см. Примеры кейсов ниже).

Работа проектная.

ЗП до 750р\час. на руки.

Интенсивность и сложность проектов разная.

Команда по разработке графики и серверной части есть.

Процесс взаимодействия по проекту:

1. Я формирую предварительное ТЗ и отправляю вам для оценки временных затрат и стоимости

2. Согласуем сроки и приблизительный бюджета с заказчиком

3. Я уточняю ТЗ, прописываю логику, предоставляю мокапы и сроки готовности прочих необходимых для проекта материалов и данных

4. Формируем финальную оценку времени и бюджета на разработку

5. Реализуем проект

Схема взаимодействия по ходу выполнения проекта:

  • Общий telegram чат со всеми участниками проекта (дизайнеры, моделеры и т.д.)
  • Проект декомпозируется на задачи и курируется в trello
  • Исходный код проекта хранится в корпоративном gitlab
  • Материалы хранятся на корп. облаке
  • Общие обсуждения и частные вопросы в Zoom
Все необходимые для разработки материалы предоставляются:

  • Дизайн интерфейса (figma)
  • 3D модели
  • Озвучание
  • Сервера и доступы
  • Документация API
  • Прочие необходимые для проекта материалы
Типовые задачи:

1. Разработка проекта с нуля

2. Периодическая поддержка готового проекта

3. Доработка готового проекта

Типовые функциональные задачи:

  • авторизация (интеграция с сервисами или кастомным REST API)
  • все виды треккинга в AR
  • отображение различного контента в AR (изображения, видео, 3D)
  • сборка 3D сцены (свет, работа с шейдерами, текстурами)
  • загрузка контента из облачного сервиса (digital ocean, yandex cloud, firebase)
  • Загрузка данных из облака (REST API, Postgres)
Приложения для примера:

  • Robo-friends:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yummy.robofriends

https://apps.apple.com/ru/app/robo-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81/id1521140591

  • Ямикс 3000:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yummy.yumix3000

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-3000/id1516087983

  • Marma:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.marma.com

https://apps.apple.com/ru/app/marma/id156848986

  • Нефтегаз.пресс:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.neftegaz.press

Пример ТЗ на оценку:

https://docs.google.com/document/d/1VhlaMYhUlGkN7JjDj_l124asSmt9RX9Q/edit?usp=sharing&ouid=114635117999087370238&rtpof=true&sd=true

Unity
2 года назад
kvybornov
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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