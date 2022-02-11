Ищу Unity разработчика на долгосрочное сотрудничество Unity AR

Добрый день!

Ищу Unity разработчика на долгосрочное сотрудничество по направлению AR приложений.

Приложения различного характера (см. Примеры кейсов ниже).

Работа проектная.

ЗП до 750р\час. на руки.

Интенсивность и сложность проектов разная.

Команда по разработке графики и серверной части есть.

Процесс взаимодействия по проекту:

1. Я формирую предварительное ТЗ и отправляю вам для оценки временных затрат и стоимости

2. Согласуем сроки и приблизительный бюджета с заказчиком

3. Я уточняю ТЗ, прописываю логику, предоставляю мокапы и сроки готовности прочих необходимых для проекта материалов и данных

4. Формируем финальную оценку времени и бюджета на разработку

5. Реализуем проект

Схема взаимодействия по ходу выполнения проекта:

Общий telegram чат со всеми участниками проекта (дизайнеры, моделеры и т.д.)

Проект декомпозируется на задачи и курируется в trello

Исходный код проекта хранится в корпоративном gitlab

Материалы хранятся на корп. облаке

Общие обсуждения и частные вопросы в Zoom

Все необходимые для разработки материалы предоставляются:

Дизайн интерфейса (figma)

3D модели

Озвучание

Сервера и доступы

Документация API

Прочие необходимые для проекта материалы

Типовые задачи:

1. Разработка проекта с нуля

2. Периодическая поддержка готового проекта

3. Доработка готового проекта

Типовые функциональные задачи:

авторизация (интеграция с сервисами или кастомным REST API)

все виды треккинга в AR

отображение различного контента в AR (изображения, видео, 3D)

сборка 3D сцены (свет, работа с шейдерами, текстурами)

загрузка контента из облачного сервиса (digital ocean, yandex cloud, firebase)

Загрузка данных из облака (REST API, Postgres)

Приложения для примера:

Robo-friends:

https://apps.apple.com/ru/app/robo-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81/id1521140591

Ямикс 3000:

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-3000/id1516087983

Marma:

https://apps.apple.com/ru/app/marma/id156848986

Нефтегаз.пресс:

Пример ТЗ на оценку:

https://docs.google.com/document/d/1VhlaMYhUlGkN7JjDj_l124asSmt9RX9Q/edit?usp=sharing&ouid=114635117999087370238&rtpof=true&sd=true