Необходимо сделать игру в слова на блокчейне (эфир), аналог игры “отгадай слово”. В этой игре один игрок загадывает слово, а другой пытается отгадать. Слова хранятся в блокчейне в зашифрованном виде. Нужен сам контракт + интерфейс. ...
Ищу Unity разработчика на долгосрочное сотрудничество Unity AR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищу Unity разработчика на долгосрочное сотрудничество по направлению AR приложений.
Приложения различного характера (см. Примеры кейсов ниже).
Работа проектная.
ЗП до 750р\час. на руки.
Интенсивность и сложность проектов разная.
Команда по разработке графики и серверной части есть.
Процесс взаимодействия по проекту:
1. Я формирую предварительное ТЗ и отправляю вам для оценки временных затрат и стоимости
2. Согласуем сроки и приблизительный бюджета с заказчиком
3. Я уточняю ТЗ, прописываю логику, предоставляю мокапы и сроки готовности прочих необходимых для проекта материалов и данных
4. Формируем финальную оценку времени и бюджета на разработку
5. Реализуем проект
Схема взаимодействия по ходу выполнения проекта:
- Общий telegram чат со всеми участниками проекта (дизайнеры, моделеры и т.д.)
- Проект декомпозируется на задачи и курируется в trello
- Исходный код проекта хранится в корпоративном gitlab
- Материалы хранятся на корп. облаке
- Общие обсуждения и частные вопросы в Zoom
- Дизайн интерфейса (figma)
- 3D модели
- Озвучание
- Сервера и доступы
- Документация API
- Прочие необходимые для проекта материалы
1. Разработка проекта с нуля
2. Периодическая поддержка готового проекта
3. Доработка готового проекта
Типовые функциональные задачи:
- авторизация (интеграция с сервисами или кастомным REST API)
- все виды треккинга в AR
- отображение различного контента в AR (изображения, видео, 3D)
- сборка 3D сцены (свет, работа с шейдерами, текстурами)
- загрузка контента из облачного сервиса (digital ocean, yandex cloud, firebase)
- Загрузка данных из облака (REST API, Postgres)
- Robo-friends:
https://apps.apple.com/ru/app/robo-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81/id1521140591
- Ямикс 3000:
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-3000/id1516087983
- Marma:
https://apps.apple.com/ru/app/marma/id156848986
- Нефтегаз.пресс:
Пример ТЗ на оценку:
https://docs.google.com/document/d/1VhlaMYhUlGkN7JjDj_l124asSmt9RX9Q/edit?usp=sharing&ouid=114635117999087370238&rtpof=true&sd=true
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