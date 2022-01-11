Консультация по Unity

Разработка игрЗакрытнет заявок53 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Василий, здравствуйте!

Есть задача из простых купленных Low Poly моделей составить сцену (анимация персонажей уже сделана), сделать фрагмент простого игрового процесса (персонаж перемещается по улице, подходит к предметам).

Я новичок в Unity и мне нужна online консультация по Zoom или Discord с демонстрацией экрана у меня и выполнением простых шагов.

Unity
2 года назад
ilya_tinyakov
47 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Консультация по Unity

    Есть задача из простых купленных Low Poly моделей составить сцену (анимация персонажей уже сделана), сделать фрагмент простого игрового процесса (персонаж перемещается по улице, подходит к предметам). Я новичок в Unity и мне нужна online консультация по ...

    Unity
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание игры по примеру!

    $200

    Задача Здравствуйте, нужно сделать похожую игру по примеру на unity (задание в институте) Срок 2 недели Все обьясню и покажу Готова на предоплату

    Разработка игр18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн лендинга инвестиционного NFT клуба

    [b]Всем привет![/b] Необходимо нарисовать лендинг для инвестиционного клуба (не скам, не пирамида и тд). Основные механики клуба связанны с инвестициями в крипте, с привязкой к nft персонажам. Вся логика работы клуба представлена в виде игры с ...

    Дизайн лендинга
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать мод для игры Animal revolt Battle Simulator

    игре Animal Revolt Battle Simulator (ссылка на игру[url=https://store.steampowered.com/app/1215390/Animal_Revolt_Battle_Simulator/]https://store.steampowered.com/app/1215390/Animal_Revolt_Battle_Simulator/[/url]) заменить персонажа на 3d модель. Не нужно изменять физику игры, не нужно изменять анимации - нужно зайти в игру (если вы специалист )и поменять Mesh и текстуры ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать браузерную html5 игру

    Нужен разработчик простых (html5/canvas/WebGL) игр и персонажей! Подобие -&gt; https://phaser.io/examples/v3/view/spine/webgl-test-5# https://apptractor.ru/info/articles/instrumentyi-dlya-sozdaniya-i-rasprostraneniya-html5-igr.html https://gridcritters.com/ Unity не рассматриваю, чисто css+js+html функционал простейший! https://pivotanimator.net/ Жду ваших предложений

    HTML
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Простая игра на unity или rpg maker

    На Unity или rpg maker. Очень просто. 2d в космосе летит корабль и уничтожает планеты. Управление вверх вниз вправо и влево стрелками. Корабль могут уничтожить другие корабли или столкновение с астероидом. Все это нужно для учебного ...

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Исправление багов, доработка игры на Unity

    Всем привет. Есть список задач из багов и небольших доработок по проекту на Unity. Я являюсь ипрограммистом игры, так что будет легко что-то уточнить. Сама игра достаточно простая, но требует некоторых изменений. Буду рад все ...

    Unity
    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для компьютерной игры

    Нужно создать сценарий компьютерной игры на основе существующего концепта, а так же предложить свои концепты. Если у Вас нет опыта написания игровых сценариев, пожалуйста, не оставляйте отзыв Должен быть опыт написания сценариев игровых механик, понимание сцен игры ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад