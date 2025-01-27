Создание блока магазина, над которым будет крутиться предмет, выставленый на продажу и при наведении курсора мыши на него будет написано что то из розряда "1 блок земли продаётся за 5 монет". Этот момент обговорится индивидуально.

При открытии блока магазина будет открываться интерфейс, где будет выбор это продажа/скупка/обмен. Магазин будет работать только лишь с внутренней валютой сервера.