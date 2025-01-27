Требуется профессионал для настройки игровых серверов КС2 и интеграции внутренней валюты для вознаграждения игроков. Необходима опытная помощь в создании эффективной системы вознаграждений и настройке серверов.
Minecraft розработка мода на экономику
Здравствуйте ув. разработчики. Необходимо создать мод для економики, который будет включать в себя:
Создание блока магазина, над которым будет крутиться предмет, выставленый на продажу и при наведении курсора мыши на него будет написано что то из розряда "1 блок земли продаётся за 5 монет". Этот момент обговорится индивидуально.
При открытии блока магазина будет открываться интерфейс, где будет выбор это продажа/скупка/обмен. Магазин будет работать только лишь с внутренней валютой сервера.
Создание двух валют, одна донатная, вторая - серверная.
Связь с базами данных и сайтом. Например, внутренняя валюта будет использоваться как в игре для покупки/продажи/обмена между игроками, в блоках магазина и на сайте
Ну и понятное дело внутренние команды такие как выдать, списать, передать валюту.
Сделать возможность конвертирования донатной валюты в игровую по заданому курсу
Minecraft 1.16.5
Forge
Java
Заявки фрилансеров
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