Мы ищем опытного разработчика мобильных игр для создания увлекательной головоломки для iOS. Игра будет включать несколько уровней с возрастающей сложностью и удобной для пользователя механикой. Идеальный кандидат должен иметь большой опыт в игровом дизайне и программировании для мобильных платформ.

Есть наброски. (в ходе работы будут обсуждения и доработки)

-Создать геймплей в стиле сорт паззла (игра с цветам в бутылочках).

-Внедрить кнопки в интерфейс (меню, daily, настройки, магазин)

-Нужно реализовать 8 вкладок и две подвкладки (накладывается на экран меню)

-Внедрить возможность покупки