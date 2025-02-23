Мобильная игра на IOS в стиле сорт паззла с уровнями.

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт8 заявок136 просмотров

Мы ищем опытного разработчика мобильных игр для создания увлекательной головоломки для iOS. Игра будет включать несколько уровней с возрастающей сложностью и удобной для пользователя механикой. Идеальный кандидат должен иметь большой опыт в игровом дизайне и программировании для мобильных платформ.

Есть наброски. (в ходе работы будут обсуждения и доработки)

-Создать геймплей в стиле сорт паззла (игра с цветам в бутылочках).

-Внедрить кнопки в интерфейс (меню, daily, настройки, магазин)

-Нужно реализовать 8 вкладок и две подвкладки (накладывается на экран меню)

-Внедрить возможность покупки

iOSРазработка игрРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
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Разработка игр
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