Требуется разработка игры-симулятора управления автомобилем на платформе Unity. Игра должна включать функции мультиплеера и возможность выхода из машины. Ориентир на существующие решения и примеры на основе готовых пакетов.
Мобильная игра на IOS в стиле сорт паззла с уровнями.
Мы ищем опытного разработчика мобильных игр для создания увлекательной головоломки для iOS. Игра будет включать несколько уровней с возрастающей сложностью и удобной для пользователя механикой. Идеальный кандидат должен иметь большой опыт в игровом дизайне и программировании для мобильных платформ.
Есть наброски. (в ходе работы будут обсуждения и доработки)
-Создать геймплей в стиле сорт паззла (игра с цветам в бутылочках).
-Внедрить кнопки в интерфейс (меню, daily, настройки, магазин)
-Нужно реализовать 8 вкладок и две подвкладки (накладывается на экран меню)
-Внедрить возможность покупки
Заявки фрилансеров
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