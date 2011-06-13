Модификация "шахмат". Флеш-игра.

$250
Разработка игрЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Необходимо сделать флэш-игру.

Игра представляет собой модификацию шахмат - обычные шахматы с добавлением новых фигур.

Игра должна поддерживать только один режим - "игрок" - "игрок" (online).

Обязательная встреча в Краснодаре или Краснодарском крае (по договорённости).

12 лет назад
Mike_Abrahams
Михаил 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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