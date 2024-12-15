Требуется создание прототипа аудиочата, аналогичного нектоми, для рандомных соединений пользователей без регистрации. Прототип должен включать веб-страницу с кнопками START/STOP и NEXT, а также индикаторы пользователей и длительности беседы. Необходима защита от атак и флуда, сервер на стабильных языках. Проект должен быть бюджетным с возможностью дальнейшего развития.