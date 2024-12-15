Требуется разработать программу для Windows, предназначенную для создания информационной панели для настольных ролевых игр. Программа должна обеспечивать трансляцию изображений и видео, а также отображение показателей игрового процесса. Срок выполнения работы обсуждается. Предоставление технического задания будет осуществлено для более детального ознакомления.
Написать игру "Шахматы" на языке Verilog
Разработать набор управляющих модулей согласно правилам игры.
Разработать набор модулей, описывающих процессы приёма и обработки данных по протоколу PS/2.
Разработать набор модулей, описывающих драйвер для вывода изображения на монитор по протоколу VGA.
Разработать набор модулей, описывающих сетевое взаимодействие между двумя устройствами (протокол выбирается разработчиком)
Разработать модуль верхнего уровня, реализующий управление для совместной работы всех модулей. Провести верификацию
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