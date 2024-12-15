Написать игру "Шахматы" на языке Verilog

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки252 просмотра

Разработать набор управляющих модулей согласно правилам игры.

Разработать набор модулей, описывающих процессы приёма и обработки данных по протоколу PS/2.

Разработать набор модулей, описывающих драйвер для вывода изображения на монитор по протоколу VGA.

Разработать набор модулей, описывающих сетевое взаимодействие между двумя устройствами (протокол выбирается разработчиком)

Разработать модуль верхнего уровня, реализующий управление для совместной работы всех модулей. Провести верификацию

Разработка игрРазработка модулей
5 месяцев назад
guest_1734284778647
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад