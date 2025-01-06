Написать ТЗ на дизайн фигмы для тапалки игры с елементами биржи

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт8 заявок44 просмотра

написать ТЗ на дизайн фигмы для тапалки игры с елементами биржи

Figma
4 месяца назад
yevhen2023
Євгеній 
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