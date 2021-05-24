Нарисовать дизайн достижений для игрового проекта

Достижения для игры

Нужно реализовать 5 ачивок для игры. Ачивка - это достижение пользователя за выполненные активные действия в игре.

Игра представляет собой стрелялку. То есть основная тематика: пушки, ножи, медальки, бомба, балаклава, маски, противогазы и тд. Как референс перечня атрибутов можно использовать игру CS GO и COD Warzone.

У каждой ачивки есть параметр “Ценность”. Чем больше эта цифра, тем более презентабельно и красиво должна выглядеть сама ачивка. Шкала ценности имеет вид от 1 до 53. Где 1 - это одна из самых слабых и малоценных ачивок, а 53 - это одна из самых важных и ценных ачивок.

Список достижений и описание:

1) Участие в арене за 100$ (Ценность: 19). Один из режимов игры в которой пользователь может участвовать, чтобы одержать разного рода победу. Для участие в игре нужно заплатить какую то сумму денег. Это ачивка подразумевает, что пользователь заплатил 100$ и этим самым подтвердил свое участие в игре.

Описание ачивки: Должна фигурировать сумма 100$, во всем остальном нужно концептить.

2) Лучший герой дня (Ценность: 15), В игре есть режим который называется “Герой”. Героем может стать любой участник игры, для этого ему необходимо участвовать в играх и получать уникальные предметы в игре, если игрок получает ценный предмет, то он становится героем и получает дополнительные монеты со всех юзеров, которые играют в текущий момент в игре. Чтобы стать лучшим Героем дня нужно по итогу целого дня заработать больше всего бонусных монет во время пребывания в звании Героя.

Описание ачивки: по ТЗ несколько ачивок связаны с “Героем дня”, нужно чтобы они были похожи между собой. Можно ассоциировать режим Героя с каким то супергероем и из этого уже концептить ачивки связанные с героем. Лучший герой дня получает дополнительные поощрения в виде монет, поэтому можно обыграть конкретно эту ачивку золотыми монетами или чем то в этом роде.

3) Приобрел Battle Pass (Ценность: 13), В игре есть Battle Pass. Это функционал который стоит определенную сумму денег и предоставляет юзеру дополнительный косметический контент в виде игровых плюшек/предметов в зависимости от активности пользователя в игре.

Описание ачивки: Тут нужно определится в каком виде подавать эту ачивку. Имеется ввиду что сам по себе являет собой battle pass? Может какая то красивая медалька или что то похожее, какое то знамя, нужно подумать над этим. По концепту думаю отталкиваться стоит от этого.

4) Первый раз “Герой дня!” (Ценность: 10), Более подробно в описании ачивки “Лучший героя дня”.

Описание ачивки: Более подробно в описании ачивки “Лучший героя дня”.

5) Первый депозит (Ценность: 4), Эта ачивка подразумевает, что юзер сделал свое первое пополнение баланса в игре.

Описание ачивки: как то визуализировать первое пополнение, может быть как то дать понять что это именно первое пополнение, нужно концептить.

Технические условия

Вступление: Каждая ачивка это отдельная сота. Все полученные достижения будут располагаться в центре. Все достижения располагаются вокруг центрального достижения. Чем круче достижение тем ближе оно к центру. Будет ли это растр или вектор по усмотрению художника.

Размер: размер ачивок конечно для концепта можно привязываться к небольшому размеру но финалу размер гексов нужен будет больше чем на примере поскольку в будущем будет возможно предпросмотра достижения с ее увеличением. Думаю 1000x1000px оптимальный размер.

Форма: все достижения должны быть вписаны в форму соты, форма соты есть в примере.

Стиль: достижения могут быть в разных стилях. Основная задача чтобы достижения хорошо вписывались в общий дизайн страницы. В этом плане очень хорошо могут помочь эмблемы из warzone.

Анимации: Будет плюсом вариант анимации для крутых ачивок. Пример - https://titles.trackercdn.com/modern-warfare/db/images/ui_emblem_1089.png

Референсы: Все эти примеры для вдохновения. Можно предложить и свои варианты(главное чтобы соответствовало стилю cs:go / warzone), а так же можно делать их в разном стиле главное чтобы читалась какая то общая нить, хорошо вписывалось в гекс, соответствовало своей ценности и гармонировали между собой.

Рамочки: гексов будут скорее всего будут простыми одноцветными (см пример), но если нужно их можно дизайнить.

p.s. это наш первый заказ и по сути пробный. в дальнейшем мы планируем продолжить работу с исполнителем на постоянной основе.