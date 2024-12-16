Требуется разработка игры 'Шахматы' на языке Verilog. Необходимо создать управляющие модули, реализовать прием и обработку данных по протоколу PS/2, а также драйвер для вывода изображения на монитор через VGA. Также нужны модули для сетевого взаимодействия и модуль верхнего уровня для управления всеми компонентами. Проведение верификации требуется.
Небольшой проект на С с использованием библиотеки SDL
Нужно написать тетрис на языке С с использованием библиотеки SDL. При разработке графические и аудиоматериалы (изображения, фоны, звуковые эффекты и т.п.) можно взять из интернета или создать свою простую альтернативу. Проект будет включать в себя главное меню из которого можно будет запустить саму игру, также в меню будут лучшие результаты. При реализации желательно разделить проект на несколько файлов.
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