Небольшой проект на С с использованием библиотеки SDL

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки180 просмотров

Нужно написать тетрис на языке С с использованием библиотеки SDL. При разработке графические и аудиоматериалы (изображения, фоны, звуковые эффекты и т.п.) можно взять из интернета или создать свою простую альтернативу.  Проект будет включать в себя главное меню из которого можно будет запустить саму игру, также в меню будут лучшие результаты. При реализации желательно разделить проект на несколько файлов.

CРазработка игр
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