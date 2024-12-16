Нужно написать тетрис на языке С с использованием библиотеки SDL. При разработке графические и аудиоматериалы (изображения, фоны, звуковые эффекты и т.п.) можно взять из интернета или создать свою простую альтернативу. Проект будет включать в себя главное меню из которого можно будет запустить саму игру, также в меню будут лучшие результаты. При реализации желательно разделить проект на несколько файлов.