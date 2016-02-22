требуется разработка флеш игр для интерактивного тира. Более подробную информацию могу предоставить в электронном виде
Нужен специалист андроид
Приветствую, специалист андроида.
Мне нужен человек, котоhый на платной основе в удаленноv режиме (по скайпу голосом и при помощи камеры, если камера потребуется) поможет иногда сделать такие простые вещи, как:
---установка чит-кодов,
---получение рут-прав,
---установка пачей, позволяющих делать какие-то действия с телефоном.
Никакой стабильной работы в рамках этого проекта не предлагаю. Речь идет о разовых и весьма простых для профессионала задачах. Решил и сразу получил денежку. Этот проект НЕ СТОИТ рассматривать в качестве обучающего проекта. Детали поясню голосом.
Общение строго по скайпу и строго голосом. Ответов в теме не будет. Пожалуйста, не тратье свое время на коменты, вопросы, и чтобы там ни было. Повторюсь, строго скайп и строго голос.
Стоимость указана только для прохождения проекта.
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