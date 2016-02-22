Нужен специалист андроид

Приветствую, специалист андроида.

Мне нужен человек, котоhый на платной основе в удаленноv режиме (по скайпу голосом и при помощи камеры, если камера потребуется) поможет иногда сделать такие простые вещи, как:

---установка чит-кодов,

---получение рут-прав,

---установка пачей, позволяющих делать какие-то действия с телефоном.

Никакой стабильной работы в рамках этого проекта не предлагаю. Речь идет о разовых и весьма простых для профессионала задачах. Решил и сразу получил денежку. Этот проект НЕ СТОИТ рассматривать в качестве обучающего проекта. Детали поясню голосом.

Общение строго по скайпу и строго голосом. Ответов в теме не будет. Пожалуйста, не тратье свое время на коменты, вопросы, и чтобы там ни было. Повторюсь, строго скайп и строго голос.

Стоимость указана только для прохождения проекта.