Ищется разработчик для создания веб-игры уровня Agario для Яндекс Игр. Необходим опыт в разработке несложных игр. Пожалуйста, предоставьте примеры своих работ в виде скриншотов или ссылок.
Нужен специалист по Unity (юнити)
Здравствуйте! Необходимо внести изменения в почти готовый проект, доработать его и пофиксить баги по-мелочи.
- Изменить тенюшку главного героя
- Поправить квест
- Где-то потише некоторые звуки
- Добавить кнопку на игровой экран старта квеста
итд
Есть две версии, нужно из одной версии, частично элементы перенести в другую версию.
Если все круто пофиксим, продолжим работу над новыми вводными для этого же проекта. Жду ваших предложений, спасибо! Подробности можем обсудить по звонку, я выведу экран и оперативно все расскажу, чтобы сразу ответить на вопросы и не терять времени.
Заявки фрилансеров
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