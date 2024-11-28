Здравствуйте! Необходимо внести изменения в почти готовый проект, доработать его и пофиксить баги по-мелочи.

- Изменить тенюшку главного героя

- Поправить квест

- Где-то потише некоторые звуки

- Добавить кнопку на игровой экран старта квеста

итд

Есть две версии, нужно из одной версии, частично элементы перенести в другую версию.

Если все круто пофиксим, продолжим работу над новыми вводными для этого же проекта. Жду ваших предложений, спасибо! Подробности можем обсудить по звонку, я выведу экран и оперативно все расскажу, чтобы сразу ответить на вопросы и не терять времени.