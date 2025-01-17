Нужно мульти ядро версией 1.20 и выше для пе/бе Майнкрафта

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок122 просмотра

Мне нужно ядро с поддержкой плагинов и модов, также нужно чтобы версия Майнкрафта пе была 1.20 и выше до самой последней и ещё нужно чтобы джава игроки тоже могли зайти на этот бедрок сервер.

3 месяца назад
Zooz082
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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