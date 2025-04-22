Нужно реализовать игру на Unity, это будет классический космический шутер с видом сверху.

Суть, игрок управляет кораблём, противники появляются волнами с нарастающей сложностью.

А система бонусов (улучшение оружия, щиты, дополнительные жизни), 3-5 уровней с боссом в конце

Так же система очков и рекордов.

Механики игры :

- стрельба

- разрушаемые астероиды с ресурсами

- будет улучшения корабля между уровнями

Так же концепт игры, механики и т.д. не финальные и требуют обсуждения, можно использовать так же готовый решения для реализации.