Нужно реализовать игру на Unity

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Открыт9 заявок31 просмотр

Нужно реализовать игру на Unity, это будет классический космический шутер с видом сверху.
Суть, игрок управляет кораблём, противники появляются волнами с нарастающей сложностью.
А система бонусов (улучшение оружия, щиты, дополнительные жизни), 3-5 уровней с боссом в конце
Так же система очков и рекордов.
Механики игры :
- стрельба 
- разрушаемые астероиды с ресурсами
- будет улучшения корабля между уровнями
Так же концепт игры, механики и т.д. не финальные и требуют обсуждения, можно использовать так же готовый решения для реализации.

UnityРазработка игр
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