Необходимо разработать игру Flappy Birds на языке Kotlin в среде Android Studio в течение 2 недель. Задание предназначено для курсовой работы, поэтому идеальное исполнение не требуется. Игра должна выглядеть как проект начинающего разработчика.
Нужно реализовать игру на Unity
Нужно реализовать игру на Unity, это будет классический космический шутер с видом сверху.
Суть, игрок управляет кораблём, противники появляются волнами с нарастающей сложностью.
А система бонусов (улучшение оружия, щиты, дополнительные жизни), 3-5 уровней с боссом в конце
Так же система очков и рекордов.
Механики игры :
- стрельба
- разрушаемые астероиды с ресурсами
- будет улучшения корабля между уровнями
Так же концепт игры, механики и т.д. не финальные и требуют обсуждения, можно использовать так же готовый решения для реализации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр7 заявокОткрыт16 дней назад
Создание игры Bomberman с уникальными возможностями: механика бонусов с 50% вероятностью появления, лобби с кнопкой 'Let’s Hunt!', 30-секундный таймер для старта игры и режим наблюдателя для выбывших игроков. Побеждает последний surviving игрок, отображается сообщение о победе и кнопка для повторного входа.Разработка игр6 заявокОткрыт20 дней назад
- $700
Ищем опытного разработчика для создания мобильной игры «Солитер» на iOS и Android. Потребуется опыт в разработке игр, дизайне UI/UX и создание увлекательного игрового процесса. Обязательное наличие портфолио завершённых проектов. Предоставляем геймдизайн и техническое задание на русском языке. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество.Разработка игр5 заявокОткрыт20 дней назад
Разработка онлайн игры Нарды с функцией игры на деньги между игроками. Игра доступна только по ссылке с кодом, ставки устанавливаются заранее. Проект включает запуск с нуля и дальнейшее сопровождение. Обсуждение всех деталей будет происходить отдельно.Разработка игр8 заявокОткрыт23 дня назад
Требуется разработка мини-игры для Telegram, аналогичной Crash Game. Идеальный кандидат имеет опыт создания игр для Telegram и готов предложить свои идеи. В будущем возможна разработка игр других жанров для этой платформы. Пожалуйста, укажите наличие опыта и примеры работ.Разработка игр14 заявокОткрытмесяц назад
Студия AstroCat ищет старшего аналитика игр для работы над новыми проектами. Задачи включают сбор, анализ и интерпретацию данных, а также разработку рекомендаций для продуктовых и маркетинговых команд. Требуется опыт работы от 3 лет и знание ключевых игровых метрик. Условия: удаленная работа, гибкий график, компенсация затрат на интернет и электроэнергию.Разработка игрнет заявокЗакрыт19 дней назад
Требуется создать бота для Telegram, который запускает игру в стиле рулетки на TON. Бот должен поддерживать пополнение кошелька TON через карту. Используйте JavaScript, HTML и CSS для создания интерфейса и функционала. Подробности будут предоставлены исполнителю.Разработка игр10 заявокОткрытмесяц назад
- $10
Требуется разработка бюджетной версии GTA 6 для ПК или телефона. Игра должна иметь открытый мир с локацией в Майами, включать хотя бы одного персонажа из трейлера и поддерживать вид от третьего или первого лица. Можно использовать любой движок и упрощать задачи. Игра не предназначена для коммерческого использования.Разработка игр4 заявкиЗакрыт5 дней назад
Требуется разработка чита для игры КС 1.6 с функцией triggerbot, который обходил бы античит Gameguard. Ожидается создание софта, способного эффективно функционировать в игре.Разработка игр2 заявкиЗакрыт11 дней назад
- $300
Требуется разработать чит для игры RUST, который включает доступ по ключу и привязку к аппаратному идентификатору (HWID). Также необходимо создать админ-панель для генерации ключей доступа. Ожидается профессиональный подход и качественное исполнение.Разработка игр3 заявкиЗакрыт11 дней назад