Требуется разработать простенькую мобильную 3D игру на Unity в жанре bhop. Игра должна содержать несколько уровней и функционал покупки оружия за игровую валюту. Ожидается, что проект будет выполнен с учетом основных требований мобильной платформы.
Нужно сделать самп на андроид
Хочу чтобы сделали мне Самп онлайн мобайл, тоесть онлайн игру, все уточнения лично программисту
Заявки фрилансеров
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