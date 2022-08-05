Нужно сделать самп на андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки331 просмотр

Хочу чтобы сделали мне Самп онлайн мобайл, тоесть онлайн игру, все уточнения лично программисту 

Android
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guest_16598125372597
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