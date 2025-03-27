Требуется дизайнер для создания и улучшения игры на платформе Telegram. Идеальный кандидат должен иметь опыт в разработке игр и быть готовым к командной работе. Ожидается активное участие в процессе разработки с внесением креативных идей и предложений по улучшению игрового процесса и визуального оформления.