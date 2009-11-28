Требуется группа программистов, в КИЕВЕ, для реализации Интернет проекта, онлайн игра эмуляция биржи акциями. Необходима разработка и сопровождение проекта. Требования к группе разработчиков:

1. FLASH программист, со знанием Action Script 3, интеграцией FLASH модуля биржи с серверным движком сайта (робота с базой данных), робота FLASH по SSL каналу.

2. Программист серверных скриптов (PHP, JAVA но не ASP), создание движка сайта с системой управления содержимым, интеграция платежных систем (Web Money, Yandex деньги) в сайт. Создания API для роботы с FLASH модулем по защищенному каналу.

3. Подписание договора на выполнение робот.

Основные пункты технического задания:

1. Фронтальная часть сайта содержит следующие разделы: ГЛАВНАЯ, ВХОД на БИРЖУ, ФОРУМ, ПРАВИЛА, РЕГИСТРАЦИЯ, КОНТАКТЫ.

2. FLASH модуль биржи содержит интерфейс для покупки акций, участия в сделках и онлайн общения между участниками биржи.

3. Административная часть сайта содержит инструменты управления пользователями сайта, мониторингом сделок в бирже, модерирования форума.

4. Передача всех данных от клиентов к серверу производятся по защищенному каналу.

5. Движок сайта оптимизировании на большое количество посетителей.

Обсуждение детального технического задания и бюджета при личной встрече.

Ярослав 228 09 96

[email protected]