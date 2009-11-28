Требуются разработчики он-лайн игр, имеющие опыт работы в этой области и портфолио. Вдальнейшем понадобится адаптация игры с социальными сетями. Свои портфолио и резюме отправляйте на e-mail: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется группа программистов, в КИЕВЕ, для реализации Интернет проекта, онлайн игра эмуляция биржи акциями. Необходима разработка и сопровождение проекта. Требования к группе разработчиков:
1. FLASH программист, со знанием Action Script 3, интеграцией FLASH модуля биржи с серверным движком сайта (робота с базой данных), робота FLASH по SSL каналу.
2. Программист серверных скриптов (PHP, JAVA но не ASP), создание движка сайта с системой управления содержимым, интеграция платежных систем (Web Money, Yandex деньги) в сайт. Создания API для роботы с FLASH модулем по защищенному каналу.
3. Подписание договора на выполнение робот.
Основные пункты технического задания:
1. Фронтальная часть сайта содержит следующие разделы: ГЛАВНАЯ, ВХОД на БИРЖУ, ФОРУМ, ПРАВИЛА, РЕГИСТРАЦИЯ, КОНТАКТЫ.
2. FLASH модуль биржи содержит интерфейс для покупки акций, участия в сделках и онлайн общения между участниками биржи.
3. Административная часть сайта содержит инструменты управления пользователями сайта, мониторингом сделок в бирже, модерирования форума.
4. Передача всех данных от клиентов к серверу производятся по защищенному каналу.
5. Движок сайта оптимизировании на большое количество посетителей.
Обсуждение детального технического задания и бюджета при личной встрече.
Ярослав 228 09 96
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