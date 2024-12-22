Сможете ли вы сделать онлайн 3д шутер мм на Юнити 6 или 5? В пример можно взять (Стандофф2, пабг мобайл, кс го).

Это проект мы собираемся делать объёмным и масштабным и по окончанию работы вам будет выплачено от 30 до 45 тысяч рублей. А также дальнейшее с вами сотрудничество, заключающееся в внесении обновлений в игру.

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