Онлайн мобильный шутер

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки20 просмотров

Сможете ли вы сделать онлайн 3д шутер мм на Юнити 6 или 5? В пример можно взять (Стандофф2, пабг мобайл, кс го).

Это проект мы собираемся делать объёмным и масштабным и по окончанию работы вам будет выплачено от 30 до 45 тысяч рублей. А также дальнейшее с вами сотрудничество, заключающееся в внесении обновлений в игру.

Если вас данное объявление заинтересовало, то просьба оставить ваш тг или другую соц.сеть, чтобы с вами связаться

UnityРазработка игр
4 месяца назад
guest_1734845534852
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Заявки фрилансеров

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