Ищется разработчик мобильных игр для создания головоломки на iOS в стиле сорт паззла. Игра должна включать несколько уровней с растущей сложностью, кнопку для покупок, а также удобный интерфейс с 8 вкладками и настройками. Наброски уже есть, будет возможность обсуждения и доработки в процессе работы.
Опубликовать мобильное приложение в Гугл плей
Необходимо опубликовать мобильное приложение в Гугл плей маркет с рабочего аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023 (без тестеров).
От вас - прислать приглашение на мою почту, чтобы я загрузила приложение и отправила на модерацию.
Оплата после публикации в Гугл плей маркет.
Рассмотрю все предложения
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