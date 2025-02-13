Опубликовать мобильное приложение в Гугл плей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка165 просмотров

Необходимо опубликовать мобильное приложение в Гугл плей маркет с рабочего аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023 (без тестеров).

От вас - прислать приглашение на мою почту, чтобы я загрузила приложение и отправила на модерацию.

Оплата после публикации в Гугл плей маркет.

Рассмотрю все предложения

Android
2 месяца назад
guest_1726676168968
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
2 месяца назад

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