Опубликовать мобильное приложение в Гугл плей

Ищется разработчик мобильных игр для создания головоломки на iOS в стиле сорт паззла. Игра должна включать несколько уровней с растущей сложностью, кнопку для покупок, а также удобный интерфейс с 8 вкладками и настройками. Наброски уже есть, будет возможность обсуждения и доработки в процессе работы.