Поиск гейм-дизайнера для мобильной игры

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Закрыт3 заявки296 просмотров

Я ищу русскоязычного гейм-дизайнера уровня миддл+ для работы над проектом мобильной игры в жанре hybrid casual для клиента из сферы fintech.

Продолжительность проекта составляет 5-6 месяцев.

Пожалуйста, свяжитесь со мной через Телеграм.

Разработка игр
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
5 месяцев назад

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