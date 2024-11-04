Поиск гейм-дизайнера для мобильной игры

Я ищу русскоязычного гейм-дизайнера уровня миддл+ для работы над проектом мобильной игры в жанре hybrid casual для клиента из сферы fintech.

Продолжительность проекта составляет 5-6 месяцев.

Пожалуйста, свяжитесь со мной через Телеграм.