Показ списка игроков в комнате (Unity, Photon PUN)

Имеется скрипт для показа списка игроков в комнате (Их имена, кол-во набранных очков и т.д.), который работает не совсем корректно. Требуется разобраться в причине неработоспособности кода и его последующая корректировка.

Более подробная информация со всеми необходимыми материалами предоставлю во время диалога.

По результату работы я хочу получить готовый скрипт в unity.