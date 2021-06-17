Показ списка игроков в комнате (Unity, Photon PUN)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен1 заявка431 просмотр

Имеется скрипт для показа списка игроков в комнате (Их имена, кол-во набранных очков и т.д.), который работает не совсем корректно. Требуется разобраться в причине неработоспособности кода и его последующая корректировка.

Более подробная информация со всеми необходимыми материалами предоставлю во время диалога.

По результату работы я хочу получить готовый скрипт в unity.

Unity
4 года назад
Maylk
25 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PrimeN2
Никита 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$7
2 дня
Escrow
Заказ сделал качественно и быстро, остался доволен результатом работы Вежлив и всегда на связи Рекомендую
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PrimeN2
Никита 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад

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