Требуется разработчик на Unity для создания AR игры для мобильных платформ iOS и Android. Проект включает гоночные машины, модели уже готовы, есть техническое задание. Ищем долгосрочное сотрудничество с разработчиком.
Помощь в поиске багов в мобильной онлайн игре.
Помощь в поиске багов в мобильной онлайн игре. Поиск уязвимостей на взлом. Поиск различных уязвимостей для использование чит-кодов и программ.
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