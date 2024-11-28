Психолог/автор для настольной игры

Ищу психолога или автора, который поможет создать настольную игру.

Требуется продумать 60 карточек с заданиями и вопросами: 30 вопросов и 30 заданий, ориентированных на детей (4-9 лет) и их родителей.

Цель игры - уменьшить время, проводимое за гаджетами, сблизить детей и родителей и развить доверие между ними.

Интересно услышать ваши предложения по стоимости.