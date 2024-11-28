Психолог/автор для настольной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки117 просмотров

Ищу психолога или автора, который поможет создать настольную игру.

Требуется продумать 60 карточек с заданиями и вопросами: 30 вопросов и 30 заданий, ориентированных на детей (4-9 лет) и их родителей.

Цель игры - уменьшить время, проводимое за гаджетами, сблизить детей и родителей и развить доверие между ними.

Интересно услышать ваши предложения по стоимости.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Ксения
 
21 год
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анастасія
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад