Разовая работа с ассетами Unity

Разработка игрЗакрыт5 заявок622 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Взять ассет с набором оружия и отдельно извлечь из него префабы оружия (всего) с материалами, текстурами, мешами и тд (Больше ничего быть не должно, скриптов из тестовой сцены и так далее).
  • Добавить все эти оружия в ассет контроллера.

    Документация
Все оружие должно работать корректно, т.е. правильно отображаться в руках, на полу, в инвертаре и так далее.

Все анимации уже есть в ассете с оружием (вместе с руками), их нужно только извлечь, создать для оружия отдельный контроллер и добавить в ассет (полностью согласно документации).

Линки на файлы с ассетами отправлю лично.

Unity
2 года назад
guest_16425757935486
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать мобильную игру

    $1000

    Необходимо разработать не сложную мобильную игру под ключ, ищу достаточно опытного специалиста на юнити. С кейсами. Пишите, скидывайте работы, а я скину Техническое задание. Обязателен опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставлю.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка VR Приложения на Unity для Oculus Quest 2

    Здравствуйте! Нужно сделать многопользовательское социальное приложение-игру под Oculus Quest 2. С трекингом рук. Ищем спецов! Более детальное ТЗ расскажу исполнителю. Наличие опыта и примеров обязательно. Минимальный размер бюджета для старта любых работ также указывайте в ...

    Unity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание NFT игры

    Нужен программист со знанием Java или Payton который создаст nft игру на уже готовом движке игры, заменить игровые модели в формате pixel, интегрировать крипто токены, интегрировать майнинг в сайт игры, и интегрировать стейкинг, создать веб-сайт ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дипломная работа

    Написание ВКР Специальность: прикладная математика и информатика Тема: об одной маршрутной игре Требования: антиплагиат 60%, страниц 20-30 План: содержание, введение, пункты(методы), постановка задачи - теорема, список литературы, приложение Методические указания: преподаватель дал свою статью (фото приложила), но в самой ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно сделать чит на онлайн игру, на базе андроид, rush Royale

    Чит не должен "палится" самой игрой Не обязателен обширный функционал: - ускоритель манны в бою - увеличение шанса критического урона (или постоянный крит урон) Свяжитесь, цену обсудим

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка игры на Unity

    $5000

    Здравствуйте.Требуется команда или студия для разработки игры под мобильные платформы iOS и Android (планшет и смартфон) на движке Unity . Опты работы с blokchain обязателен, интеграция криптовалют и NFT.От вас иллюстрации, UI/UX дизайн, геймдизайнер, анимация, ...

    Unity
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • NFT игра

    Ищу человека с Украины. - нужно выполнить задания в NFT игре, ничего сложного. - на все вопросы отвечу лично. в заявке укажите ваш телеграм, если есть никаких взносов вы не платите. деньги получаете только вы!

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка мобильной игры на Unity

    Здравствуйте.Требуется специалист по Unity для разработки игры под мобильные платформы. Рассматриваю как индивидуальных разработчиков так и команды, так же студии с адекватным прайсом и сроками. От вас желание работать, развиваться и любовь к играм.Цену и ...

    Unity
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка игры и избавление от багов!

    $2000

    Здравствуйте нужно доработать уже созданную игру, избавится от багов в некоторых уровнях и поработать над персонажами. На всё про всё у вас есть 18 дней. Работа будет высоко оплачена!

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Игрушка для смартфона

    $500

    Здравствуйте, ищу фрилансера(партнера), который сделает игрушку под ключ с запуском на google play, позже возможно на apple, и позже возможно на HTML. Обладаю бюджетом в 500 USD.  Нужен партнер, который разработает дизайн и саму игрушку. Готов взять ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад