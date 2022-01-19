Разовая работа с ассетами Unity

Взять ассет с набором оружия и отдельно извлечь из него префабы оружия (всего) с материалами, текстурами, мешами и тд (Больше ничего быть не должно, скриптов из тестовой сцены и так далее).

Добавить все эти оружия в ассет контроллера. Документация

Все оружие должно работать корректно, т.е. правильно отображаться в руках, на полу, в инвертаре и так далее.

Все анимации уже есть в ассете с оружием (вместе с руками), их нужно только извлечь, создать для оружия отдельный контроллер и добавить в ассет (полностью согласно документации).

Линки на файлы с ассетами отправлю лично.