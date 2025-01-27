Разработать игру на UNITY 2022 LTS.

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок171 просмотр

Кратко об игре: IDEN — это многопользовательская песочница с открытым миром без предопределенных целей. Создайте и разместите свой собственный сервер в Onset с помощью функций скриптинга. Будь то Roleplay, Cops and Robbers или классический Freeroam. 

UnityРазработка игр
3 месяца назад
guest_1739080925584
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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