Требуется разработка мода для Minecraft, включающего экономическую систему с магазином, где предметы продаются за внутреннюю валюту. Необходимо создать две валюты: донатную и серверную, а также обеспечить связь с базами данных и интерфейс для обмена, покупки и продажи. Реализовать команды для управления валютой и возможность конвертации донатной валюты в игровую.