Требуется опытный разработчик игр на Unity с хорошими знаниями C# и опытом работы с Firebase. Основная задача — выявление и исправление ошибок, а также оптимизация игры для платформы Telegram, чтобы обеспечить плавный игровой процесс. Подходите, если у вас есть соответствующий опыт!
Разработать игру на UNITY 2022 LTS.
Кратко об игре: IDEN — это многопользовательская песочница с открытым миром без предопределенных целей. Создайте и разместите свой собственный сервер в Onset с помощью функций скриптинга. Будь то Roleplay, Cops and Robbers или классический Freeroam.
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