Разработать игру (типо тетрис) 2D

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Закрыт7 заявок60 просмотров

разработать игру похожую на телефонную(почти такую же) "Block blast!" в общем игра совсем простенькая не думаю что это займет больше пары часов в сумме, на счет ценника договоримся

Разработка игр
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