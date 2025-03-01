Разработка игры 2D на юнити

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Закрыт5 заявок186 просмотров

Разработка игры 2D на юнити. Это будет
Игроку нужно набрать максимальное количество очков, посредством заброса шайб в ворота. действующие лица: - то есть нападающий (размещен на хоккейной площадке на синей линии и может двигаться только по ней.) вратарь (двигается двигается на линии ворот и отбивает броски, если стоит на пути шайбы) защитники (появляются по мере увеличения количества очков у игрока (максимум на площадке может находиться 2 защитника). они двигаются в произвольном направлении) *шайба (с самого начала шайба начинает свое движение от правого борта по линии, на которой стоит нападающий. И достигая левого борта, начинает двигать в сторону правого борта) - Данная иигра начинается с того, что на площадке размещены только нападающий и вратарь. у игрока на старте имеется 7 доступных бросков (мксимальное значение). при промахе количество доступных бросков снижается на 1, при попадании шайбы в ворота количество доступных бросков увеличивается на 2. а также количество очков увеличивается на 500. Если игрок закбросил 3 шайбы подряд (без промахов и попадания в звщитников или вратаря), игроку дается возможность броска, который проходит сквозь защитников и вратаря. При попадании в ворота таким броской счет увеличивается на 1000 очков. Игра заканчивается, когда у игрока не осталось доступных бросков. количество доступных бросков, а также общий счет игрока должны быть расположены в верхней части экрана.

UnityРазработка игр
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