Доброго!

Разработка классической игры в пасьянс.

Имеется полный дизайн в figma + немного анимации.

Скриншоты для понимания:

https://prnt.sc/Mfh5kDtGpITs

https://prnt.sc/kgGkn4-f6kZD



Коротко:

Обычный пасьянс, с набором опции (раздача по 1 или 3 карты)

4 уровня мастерства (зависит от успешных игр)

Выбор рубашек, фона

Ежедневная игра (не онлайн)

Статистика в игре

Реклама

ТЗ будет предоставлено.

Прошу только с опытом, основное требование минимум ошибок (ниже медианной среди конкурентов к примеру Андроид - Android Vitals)

Последующее сотрудничество.