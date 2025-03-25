Разработка мобильной игры (IOS+Android) - пасьянс

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт8 заявок120 просмотров

Доброго!
Разработка классической игры в пасьянс.
Имеется полный дизайн в figma + немного анимации.
Скриншоты для понимания:

https://prnt.sc/Mfh5kDtGpITs

https://prnt.sc/kgGkn4-f6kZD


Коротко:

Обычный пасьянс, с набором опции (раздача по 1 или 3 карты)
4 уровня мастерства (зависит от успешных игр)
Выбор рубашек, фона
Ежедневная игра (не онлайн)
Статистика в игре
Реклама
ТЗ будет предоставлено.

Прошу только с опытом, основное требование минимум ошибок (ниже медианной среди конкурентов к примеру Андроид - Android Vitals)

Последующее сотрудничество.

AndroidFigmaiOSРазработка игрРазработка мобильных приложений
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