Разработка мобильной игры (IOS+Android) - пасьянс

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Открыт4 заявки181 просмотр

Мы ищем опытного разработчика мобильных игр для создания игры в «Солитер» на платформах iOS и Android. Идеальный кандидат должен иметь прочный опыт в разработке мобильных игр, дизайне UI/UX и страсть к созданию увлекательного игрового процесса. Вы будете отвечать за проектирование, программирование, обеспечивая её высокую производительность и качество. Если у вас есть портфолио завершённых мобильных игр и вы умеете эффективно коммуницировать на всех этапах разработки — мы хотим с вами пообщаться!

У меня есть геймдизайн и техническое задание на русском языке, всё прорисовано в Figma. В игре будет рекламный баннер внизу экрана и подписка. Также меня интересует долгосрочное сотрудничество. Я прилагаю скриншоты из технического задания.

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AndroidiOSUI/UXРазработка мобильных приложений
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