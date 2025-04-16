Мы ищем опытного разработчика мобильных игр для создания игры в «Солитер» на платформах iOS и Android. Идеальный кандидат должен иметь прочный опыт в разработке мобильных игр, дизайне UI/UX и страсть к созданию увлекательного игрового процесса. Вы будете отвечать за проектирование, программирование, обеспечивая её высокую производительность и качество. Если у вас есть портфолио завершённых мобильных игр и вы умеете эффективно коммуницировать на всех этапах разработки — мы хотим с вами пообщаться!

У меня есть геймдизайн и техническое задание на русском языке, всё прорисовано в Figma. В игре будет рекламный баннер внизу экрана и подписка. Также меня интересует долгосрочное сотрудничество. Я прилагаю скриншоты из технического задания.

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