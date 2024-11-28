Ищется разработчик для создания софта, который будет получать информацию из матчей DOTA 2 через API. Основные задачи включают нахождение игр по заданным параметрам и выгрузку данных о времени, общем счете, ценности и статистике персонажей с задержкой не более 5-10 секунд от реальных событий.