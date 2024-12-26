Разработка приложений и десктопа с играми

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок17 просмотров

Ищем специалистов, которые смогут сделать приложения Android, IOS, десктопной версии (игра в браузере), приложение Телеграм с тремя простыми, карточными играми. Проект будет социальным. На проекте будут турниры, возможно боты, которые играют по очень простому принципу, чат во время игры. Дизайн наш. Желательно, чтобы разработка была на веб технологиях. Просьба, если возможно, пишите приблизительный ценник.

AndroidiOSРазработка игрРазработка мобильных приложенийСоздание чат-ботов
4 месяца назад
guest_15991462536127
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
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