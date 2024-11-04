Разработка Веб Игры Уровня Agario для Яндекс Игр

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка190 просмотров

Нужен разработчик не сложных игр уровня Agario, пришлите скриншоты / ссылки на свои работы.

Разработка игр
5 месяцев назад
wholent
Клим 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михайлович
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад