Требуется разработать две простые игры на платформе Unity3D. Использовать базовый функционал программы. Идеально для фрилансеров с опытом работы в C# и Unity.
Реализация интерактивной карты для веб-сайта
Реализация интерактивной карты - чтобы она была в формате как в видеоиграх - её можно было пролистывать, приближать, удалять, кликать по разным типам иконок - например отразить только клубы или только события прошедшие/предстоящие, и чтобы это было всё плавно и приятно, а не просто как модуль от условных гугл-карт.
Единственное, что приблизительно похожее мы смогли найти - сайт ведьмака
https://witchernetflix.com/ru/map/captured-by-nilfgaard
Как я понимаю, для реализации такой задачи нужен специалист со знанием технологии canvas
*Цена введена рандомно. Оцените свою работу и напишите в отклике стоимость.
Заявки фрилансеров
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