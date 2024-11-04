Реализация интерактивной карты - чтобы она была в формате как в видеоиграх - её можно было пролистывать, приближать, удалять, кликать по разным типам иконок - например отразить только клубы или только события прошедшие/предстоящие, и чтобы это было всё плавно и приятно, а не просто как модуль от условных гугл-карт.

Единственное, что приблизительно похожее мы смогли найти - сайт ведьмака

https://witchernetflix.com/ru/map/captured-by-nilfgaard

Как я понимаю, для реализации такой задачи нужен специалист со знанием технологии canvas

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