Реализация интерактивной карты для веб-сайта

$306
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка138 просмотров

Реализация интерактивной карты - чтобы она была в формате как в видеоиграх - её можно было пролистывать, приближать, удалять, кликать по разным типам иконок - например отразить только клубы или только события прошедшие/предстоящие, и чтобы это было всё плавно и приятно, а не просто как модуль от условных гугл-карт.
Единственное, что приблизительно похожее мы смогли найти - сайт ведьмака
https://witchernetflix.com/ru/map/captured-by-nilfgaard
Как я понимаю, для реализации такой задачи нужен специалист со знанием технологии canvas
*Цена введена рандомно. Оцените свою работу и напишите в отклике стоимость.

6 месяцев назад
guest_1731403938584
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
38 отзывов
6 месяцев назад
#1
Разработка игр

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