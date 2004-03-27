Требуется разработка скрипта для он-лайн казино, включающего лотереи с мгновенными выплатами, обменник и партнерскую программу. Необходимы бонусы за посещение и активность, админский интерфейс, а также возможность добавления новых игр. Дизайн не важен, установка не требуется. Предоставлю стандартные скрипты лотерей для облегчения задачи.