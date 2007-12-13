Сделать или прeдложить готовую игру

Нужно создать многопользовательскую игру. Симулятор Бизнес города, где работают экономисты, юристы, менеджеры... Вобщем все те, кто наживается за счёт простых трудяг. Графики не много. Пошаговая. Участники будут: менеджерами, юристами, бандитами... В городе будут: администрация, налоговая, пожарная, суд... ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна браузерная игра - клон combats.ru
Не важно сделаете ли Вы ее сами или где-то добудите или предложите нам продать свою - рассмотрим все варианты.
Но надо будет еще ее дороботать, если она не будет являться таковым - тобишь перевести сделать оплату некоторых возможностей, и перевести на иностранный язык предлагаемый нами.
Также готовы сотрудничать с уже имеющимися серверами браузерных игр - от Вас игра, от нас 50% прибыли.
сроки - 1-2 месяца;
оплата за проект - 500-1000$
Подробней
icq: 17552800 или 338-704-740
email: [email protected] или [email protected]
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