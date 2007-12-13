Сделать или прeдложить готовую игру

Нужна браузерная игра - клон combats.ru

Не важно сделаете ли Вы ее сами или где-то добудите или предложите нам продать свою - рассмотрим все варианты.

Но надо будет еще ее дороботать, если она не будет являться таковым - тобишь перевести сделать оплату некоторых возможностей, и перевести на иностранный язык предлагаемый нами.

Также готовы сотрудничать с уже имеющимися серверами браузерных игр - от Вас игра, от нас 50% прибыли.

сроки - 1-2 месяца;

оплата за проект - 500-1000$

Подробней

icq: 17552800 или 338-704-740

email: [email protected] или [email protected]