Сделать или прeдложить готовую игру

$1000
Разработка игрЗакрыт5 заявок522 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна браузерная игра - клон combats.ru

Не важно сделаете ли Вы ее сами или где-то добудите или предложите нам продать свою - рассмотрим все варианты.

Но надо будет еще ее дороботать, если она не будет являться таковым - тобишь перевести сделать оплату некоторых возможностей, и перевести на иностранный язык предлагаемый нами.

Также готовы сотрудничать с уже имеющимися серверами браузерных игр - от Вас игра, от нас 50% прибыли.

сроки - 1-2 месяца;

оплата за проект - 500-1000$

Подробней

icq: 17552800 или 338-704-740

email: [email protected] или [email protected]

16 лет назад
leonStar
Руш 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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