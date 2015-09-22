Сделать ксго рулетку.

Необходимо отрисовать элементы для дизайна игры и потом из них скомпоновать все экраны. Большинство элементов повторяются. Подробное описание каждого элемента: https://docs.google.com/document/d/1BxFNYhZNKWFus1aCnQLIs3VqdkMw6EHpGE5jt8GfRkU/edit Прототипы: https://drive.google.com/folderview?id=0B10-_EBN_sG8fjRRekNXUUF1VGZSZWlnX2VpNUhRRGRPZ1lLUlItRzRaNEd6bEdFQUk1TEk&usp=sharing Общий ДизДок по проекту: https://docs.google.com/document/d/1IAcD6ZsPf0HvDQT4BKSkBij1mSut3CMbIIfxSIX9N6s/edit?usp=sharing Игровой стиль на данный момент: https://gyazo.com/d5a802b0d243554caaa317766c5d8427 Требуется отрисовать: Зал игр, Зал славы, ...
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Дизайн не важно, главное без багов чтобы бот был. И всё работало как часики. Если бот будет на c++ идеально будет чем шустрее тем лучше. Примерно, как на https://csgofast.com Только у меня бюджет не знаю на сколько большой для вас. Жду ответа =)
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