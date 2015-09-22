Сделать ксго рулетку.

Дизайн не важно, главное без багов чтобы бот был. И всё работало как часики. Если бот будет на c++ идеально будет чем шустрее тем лучше. Примерно, как на https://csgofast.com Только у меня бюджет не знаю на сколько большой для вас. Жду ответа =)