Создание движка игры 2D квеста (ВиЧ, Индиана Джонс и судьба Атлантиды и т.п.) C высоким уровнем графики с использованием OpenGL либо DirectX, спрайтовая анимация. (без 3D) Техническое задание будет выложенно ...
Создание движка игры 2D квеста
Программист С++ (в. Delphi)
Создание движка игры 2D квеста (ВиЧ, Индиана Джонс и судьба Атлантиды и т.п.)
C высоким уровнем графики с использованием OpenGL либо DirectX, спрайтовая анимация. (без 3D)
Техническое задание будет выложенно по мере заинтересованности в вакансии.
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