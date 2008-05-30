Создание движка игры 2D квеста

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт13 заявок975 просмотров

Программист С++ (в. Delphi)

Создание движка игры 2D квеста (ВиЧ, Индиана Джонс и судьба Атлантиды и т.п.)

C высоким уровнем графики с использованием OpenGL либо DirectX, спрайтовая анимация. (без 3D)

Техническое задание будет выложенно по мере заинтересованности в вакансии.

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alex_prog
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alitaplus
Иван 
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14 лет назад
17 лет назад
mdraven
Andrey 
39 лет
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Михаил 
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4912
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