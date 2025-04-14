Создание онлайн игры Нарды ( короткие, длинные)

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Открыт8 заявок240 просмотров

 Создание онлайн игры Нарды ( короткие, длинные) - возможность играть на деньги с реальным  соперником 

?игра должна быть доступна только среди своих (по ссылке с кодом) деньги игроки перечисляют и играют между собой на заранее установленные ставки . игра забтрает свой процент у победителя . (это в двух словах остальные моменты обговариваются ) запуск с нуля и потом сопровождение

Разработка игр
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