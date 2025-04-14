Создание онлайн игры Нарды ( короткие, длинные) - возможность играть на деньги с реальным соперником

?игра должна быть доступна только среди своих (по ссылке с кодом) деньги игроки перечисляют и играют между собой на заранее установленные ставки . игра забтрает свой процент у победителя . (это в двух словах остальные моменты обговариваются ) запуск с нуля и потом сопровождение