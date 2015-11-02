Создание приложения VK

Для создания любительской озвучки к игре Fallout 4 ищу разработчика компьютерных игр. Необходимо достать из игры все звуковые и текстовые файлы и создать мод на основе нашей озвучки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна полная копия данного приложения Вконтакте
- Похожие заказы
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Ищем опытного WebGL-разработчика для реализации интересной задачи.Разработка игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать мобильную игру по типу ферма Есть предварительный сценарий ... На сегодняшнем этапе необходимо портфолио разработчиков подобных игрРазработка игр5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сейчас: игра в стадии рабочего прототипа. Игровой процесс работает, игрокам начисляются очки, растут уровни, получаются награды. Общая информация по игре: https://docs.google.com/document/d/1IAcD6ZsPf0HvDQT4BKSkBij1mSut3CMbIIfxSIX9N6s/edit#heading=h.w25qmy1712c6 Прототипы интерфейсов игры: https://drive.google.com/drive/folders/0B10-_EBN_sG8fjRRekNXUUF1VGZSZWlnX2VpNUhRRGRPZ1lLUlItRzRaNEd6bEdFQUk1TEk Необходимо доделать к игре дополнительные части: - "зал развития" игрока с его достижениями и ...Разработка игрнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $240
Сделать игру нарды. Дизайн и анимация есть! Сделать на C#. В дальнейшем перенести на C+. Срок 3 недели! Оплата по факту!Разработка игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать элементы для дизайна игры и потом из них скомпоновать все экраны. Большинство элементов повторяются. Подробное описание каждого элемента: https://docs.google.com/document/d/1BxFNYhZNKWFus1aCnQLIs3VqdkMw6EHpGE5jt8GfRkU/edit Прототипы: https://drive.google.com/folderview?id=0B10-_EBN_sG8fjRRekNXUUF1VGZSZWlnX2VpNUhRRGRPZ1lLUlItRzRaNEd6bEdFQUk1TEk&usp=sharing Общий ДизДок по проекту: https://docs.google.com/document/d/1IAcD6ZsPf0HvDQT4BKSkBij1mSut3CMbIIfxSIX9N6s/edit?usp=sharing Игровой стиль на данный момент: https://gyazo.com/d5a802b0d243554caaa317766c5d8427 Требуется отрисовать: Зал игр, Зал славы, ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На проект разыскивается талантливый разработчик игр на движке Cocos3D! Описание проекта: Игра "Виртуальный ребёнок" в стиле тамагочи. Ребёнок непослушный и за ним нужно присматривать, чтоб он не натворил чего нибудь. Также остальные стандартные действия: кормить, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужен человек который сможет установить и настроить 20 модов в minecraft. сервер у меня есть. пароль от фтп дам.Разработка игр2 заявкиЗакрыт8 лет назад