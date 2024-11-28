Создание системы варки продуктов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки342 просмотра

Нужно создать гибкую систему варки и набора химических продуктов.

Описание:

Взял продукт со склада, когда берешь продукт - появляется меню сколько нужно взять.

Допустим нужно сделать шампунь, то нужно соединить все продукты в одном реакторе, условно говоря крафт система.

Гибкость заключается в том, чтобы я сам мог добавлять рецепты варок и мог использовать на разных реакторах.

Пример:

Собрал все ингредиенты, отнес к реактору, все туда погрузил, нажал нужные кнопки - процесс варки пошёл

Цена - зависит, насколько будет удобно этим пользоваться + дальнейшее сотрудничество

5 месяцев назад
guest_1733487606483
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Михайлович
 
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Андрей
 
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