Нужно создать гибкую систему варки и набора химических продуктов.

Описание:

Взял продукт со склада, когда берешь продукт - появляется меню сколько нужно взять.

Допустим нужно сделать шампунь, то нужно соединить все продукты в одном реакторе, условно говоря крафт система.

Гибкость заключается в том, чтобы я сам мог добавлять рецепты варок и мог использовать на разных реакторах.

Пример:

Собрал все ингредиенты, отнес к реактору, все туда погрузил, нажал нужные кнопки - процесс варки пошёл

Цена - зависит, насколько будет удобно этим пользоваться + дальнейшее сотрудничество