Создание wap Браузерной игры

Разработка игрЗакрыт1 заявка284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу программиста html+css+php+js для розработки и создания wap игры! Оплата поэтапно или в конце.

6 лет назад
maxiquelele
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать сборку Minecraft на основе ТЗ, установить на хостинг RAMShard

    Задача 1. Скорректировать и создать сборку на основе ТЗ. 2. Установить сборку на хостинг RAMShard, сделать базовую настройку сервера и прав. От фрилансера требуются: опыт работы с CP RAMShard. Хороший уровень знаний Minecraft server, на уровне создания сборок. ТЗ: По ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать "шаблон" игру под андроид.

    Приложение состоит из трех экранов (см. вложение). Первый экран: три кнопки, включить выключить звук, начать игру, результаты. Второй экран: Игра простая викторина, в которой нужно отгадать что изображено на картинке. Ввод слова происходит через выбор букв из представленных на ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Мини игра для сайта

    Нужно создать или найти простую и увлекательную мини игру для сайта с призами за выиграш, лучше вообще дабы она была между участниками сайта. Игра не должна грузить сайт и работать как на мобильном так и ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка меню UE4 проекта под VR

    Необходимы навыки UE4 разработчика. Доработка проекта под VR. Имеется автомобиль и меню для взаимодействия с ним. При помощи меню можно менять некоторые элементы экстерьера, включать свет фар. Задачи: 1) Подвязать меню под новую модель автомобиля.  2) Подвязать функционал существующего ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно создать онлайн игру Зонк

    Требуется программист, имеющий опыт в создании рулеток и подобных сайтов. Суть игры проста - два человека по очереди кидают кости - кто быстрее наберет очки - победил. Игра идет на реальные деньги. Пишите сразу. стоимость разработки и ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу программиста на Unreal Engine

    Здравствуйте. Меня зовут Сергей Обоймов. Я собираю команду для разработки Экшн-Рпг в небанальном фентезийном сеттинге. Движок: Unreal Engine Реализация: 2д с 3д элементами (Child of Light, Trine, Ori and the blind forest).   Акцент на оригинальной боевой системе, позволяющей ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Кликер на злобу дня

    !!!!!! ВНИМАНИЕ: ШАБЛОННЫЕ ЗАЯВКИ НЕ ЧИТАЮ Задание: разработать игру на HTML-5.  Жанр - кликер.  Суть - как в Ant Smasher или в этой игре про кролика https://codepen.io/ahmedgmurtaza/pen/gvRNym Концепция: 1. На игровом поле должны появляться иконки Telegram, падающие сверху вниз, на ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тренажёр "Скорочтение"

    Здравствуйте, я хочу вам предложить поработать над программой для развития навыков Скорочтения, это только пока один тренажёр, будут ещё, оцените пожалуйста данную программу, и срок исполнения.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад