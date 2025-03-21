Нужно сделать бюджетную версию GTA 6. (на компьютер или телефон)

В игре обязательно должен быть:

- Открытый мир

- Майами

- Хотя бы один персонаж из трейлера GTA 6

- Вид от третьего или первого лица

Можно нарушать авторские права (Игра не будет использована с целью получения дохода)

Можно использовать любой движок

Можете хоть как упростить себе задачу, главное сделать хоть что-то похожее на работающую игру.