Создать программу, которая будет выполнять определённые действия

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Необходимо, чтобы программа от имени администратора:

1) Выходила из программы Steam и браузера

1.1) Удаляла из папки Steam два файла SSFN (один из них скрытый), так же удаляла папки userdata и appcache

1.2) Удаляла папку Steam в корне папки C:\users\Ваш пользователь\AppData\Local

1.3) Очищала корзину

2) Удаляла из реестра все значения Steam, Valve, Dota

3) Меняла значение MachineGUID на то, которое сгенерирует сайт https://www.guidgen.com/

4) Меняла MAC адрес на каждом из подключений (в случае невозможности сменить, пропускала)

5) Меняла серийные номера каждого из дисков, а именно одну цифру в Serial Number у каждого диска.

6) После всех действий перезагружала ПК.

2 года назад
guest_1643900720807
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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