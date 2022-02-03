Нужен человек с опытом работы в Unity и AR. Разрабатываем полноценную игру. Занятость до 2 лет В качестве тестового оплачиваемого задания будет разместить уже готового персонажа с анимацией, настроить его движение таким образом, чтобы он останавливался ...
Создать программу, которая будет выполнять определённые действия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо, чтобы программа от имени администратора:
1) Выходила из программы Steam и браузера
1.1) Удаляла из папки Steam два файла SSFN (один из них скрытый), так же удаляла папки userdata и appcache
1.2) Удаляла папку Steam в корне папки C:\users\Ваш пользователь\AppData\Local
1.3) Очищала корзину
2) Удаляла из реестра все значения Steam, Valve, Dota
3) Меняла значение MachineGUID на то, которое сгенерирует сайт https://www.guidgen.com/
4) Меняла MAC адрес на каждом из подключений (в случае невозможности сменить, пропускала)
5) Меняла серийные номера каждого из дисков, а именно одну цифру в Serial Number у каждого диска.
6) После всех действий перезагружала ПК.
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