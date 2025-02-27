ТЗ по созданию прототипа Tower Defence (аналог Toilet Tower Defence)

Я хочу, чтобы вы создали минимальный рабочий прототип игры в жанре Tower Defence, со следующими требованиями:

1.Лобби

•Простая площадка без лишнего декора.

•Интерфейс выбора юнитов:

•Инвентарь, где хранятся все доступные юниты.

•Несколько слотов (команда), куда можно добавить юнитов из инвентаря.

•Трейды между игроками не нужны.

2.Основная карта

•Минимальная: одна дорожка (по точкам) для прохождения врагов, база с HP.

•Система волн: враги идут, после каждой волны – краткая пауза, кнопка “Пропустить волну”.

•Возможность расставлять юнитов из выбранной команды; юниты атакуют врагов, игрок получает деньги за убийство.

•При полном обнулении HP базы игра заканчивается.

3.Документация

•Короткое руководство (текст/док), где описано:

•Как добавлять новые волны, юнитов, врагов.

•Как менять параметры (HP, урон и т.д.).

•Как редактировать лобби-интерфейс и карту.

Без сложных декораций или дополнительных режимов: мне нужен именно рабочий прототип с понятным кодом. Из декораций или построек вообще ничего не нужно, только механику натсроеную, настрою персонажей, карты дострою сам.