Создать прототип игры Tower Defence в Roblox

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки177 просмотров

ТЗ по созданию прототипа Tower Defence (аналог Toilet Tower Defence)
Я хочу, чтобы вы создали минимальный рабочий прототип игры в жанре Tower Defence, со следующими требованиями:
1.Лобби
•Простая площадка без лишнего декора.
•Интерфейс выбора юнитов:
•Инвентарь, где хранятся все доступные юниты.
•Несколько слотов (команда), куда можно добавить юнитов из инвентаря.
•Трейды между игроками не нужны.
2.Основная карта
•Минимальная: одна дорожка (по точкам) для прохождения врагов, база с HP.
•Система волн: враги идут, после каждой волны – краткая пауза, кнопка “Пропустить волну”.
•Возможность расставлять юнитов из выбранной команды; юниты атакуют врагов, игрок получает деньги за убийство.
•При полном обнулении HP базы игра заканчивается.
3.Документация
•Короткое руководство (текст/док), где описано:
•Как добавлять новые волны, юнитов, врагов.
•Как менять параметры (HP, урон и т.д.).
•Как редактировать лобби-интерфейс и карту.
Без сложных декораций или дополнительных режимов: мне нужен именно рабочий прототип с понятным кодом. Из декораций или построек вообще ничего не нужно, только механику натсроеную, настрою персонажей, карты дострою сам.

Разработка игр
2 месяца назад
guest_1740687736843
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