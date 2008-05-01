Створення української он-лайн гри

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  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки279 просмотров

Доброї ночі усім. Шановні користувачі,хочу запропонувати Вам ось таку ідею...

Витративши 2 години на пошук он-лайн ігор українською мовою найшов тільки прохання людей на створення такої гри. Це мене дуже зацікавило,тому що,дійсно в україні нема ні одної гри написаної українською мовою. Давайте щось придумаєм !!! В мене є Скрипти ігор таких як БК,Територія і тому подібне. Потрібні люди,щоб трішки змінити Клони цих видатних російких ігор і зробити щось своє,РІДНЕ !!!

Бюджет гри невеликий,тому що,працюю поки що,я сам. Хто знає,вміє і хоче допомогти в цьому(Можлива зарплата відразу,можливий постійний відсоток з прибутку "%" і можливий Ваш варіант).Будь-ласка напишіть мені в ICQ чи на E-Mail (це можна знайти у мене в анкеті)

В любому випадку,проект буде успішним через Україно-Мовність.

Є зацікавленні особи,в разі успішності,відкрити офіси і будувати щось нове (в плані онлайн ігор)

(Львів,Київ,Одесса-розташування офісів).

Давайте трішки відредагуємо Російскі ігри і накунець створимо щось своє....

З Повагою до Вас.... Віталій.

17 лет назад
on-line
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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