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Створення української он-лайн гри
Доброї ночі усім. Шановні користувачі,хочу запропонувати Вам ось таку ідею...
Витративши 2 години на пошук он-лайн ігор українською мовою найшов тільки прохання людей на створення такої гри. Це мене дуже зацікавило,тому що,дійсно в україні нема ні одної гри написаної українською мовою. Давайте щось придумаєм !!! В мене є Скрипти ігор таких як БК,Територія і тому подібне. Потрібні люди,щоб трішки змінити Клони цих видатних російких ігор і зробити щось своє,РІДНЕ !!!
Бюджет гри невеликий,тому що,працюю поки що,я сам. Хто знає,вміє і хоче допомогти в цьому(Можлива зарплата відразу,можливий постійний відсоток з прибутку "%" і можливий Ваш варіант).Будь-ласка напишіть мені в ICQ чи на E-Mail (це можна знайти у мене в анкеті)
В любому випадку,проект буде успішним через Україно-Мовність.
Є зацікавленні особи,в разі успішності,відкрити офіси і будувати щось нове (в плані онлайн ігор)
(Львів,Київ,Одесса-розташування офісів).
Давайте трішки відредагуємо Російскі ігри і накунець створимо щось своє....
З Повагою до Вас.... Віталій.
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