Требуется реализовать игру.

На данный момент есть дизайн и доп. файлы для игры.

И уже имеется готовая версия игры, исходник так же есть, только по всей видимости нужно реализовать игру с нуля, так как то что сделано не подходит сейчас.

Более подробно опишу при обсуждение.