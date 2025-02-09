Создание читов для игры ignasop с функционалом мега залета 2-3 головы, имбовым прицелом, FPS 60-90, буллет треком и магнитом на голову. Разработка должна обеспечивать работу без бана и включать магические пули.
Требуется реализовать игру
Требуется реализовать игру.
На данный момент есть дизайн и доп. файлы для игры.
И уже имеется готовая версия игры, исходник так же есть, только по всей видимости нужно реализовать игру с нуля, так как то что сделано не подходит сейчас.
Более подробно опишу при обсуждение.
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