Требуется помощь в поиске багов и уязвимостей в мобильной онлайн игре. Необходимо выявить различные уязвимости для использования чит-кодов и программ. Ожидается профессиональный подход к тестированию и анализу безопасности игры.
Unity программист для создания игры в жанре стратегия под Android
В команду разработчиков игры DogBreeder нужен программист Unity. DogBreeder - это игра в жанре стратегия, в которой пользователю предоставляется возможность стать собаководом. У каждой собаки есть свои уникальные черты и особенности (форма, порода, окрас, характер). Команда очень амбициозная, а у игры уже есть множество поклонников в одноименной группе VK.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Частичная занятость, полный день
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
Обязанности:
- разработка мобильных игр на Unity для платформ iOS и Android;
- реализация игровых механик;
- создание пользовательских интерфейсов;
- анализ и оптимизация производительности.
- уверенное знание C# и Unity;
- знание ООП, алгоритмов и структур данных;
- опыт работы с Git.
- Работа удаленно, возможны разные варианты сотрудничества.
Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.
Ссылка на группу вк: vk.com/dogbreedergame
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Разработка игр8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик на Unity для создания AR игры для мобильных платформ iOS и Android. Проект включает гоночные машины, модели уже готовы, есть техническое задание. Ищем долгосрочное сотрудничество с разработчиком.Закрыт4 года назад
Ищем бекенд-разработчика для создания многопользовательской браузерной игры Нарды. Необходимо реализовать два вида игры (короткие и длинные) и систему приема платежей. Вёрстка страниц уже выполняется. Сроки и бюджет обсуждаемы.Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать анимацию для готовой модели руки, включающую походку на пальцах, щелканье и пощечину. Работы должны быть выполнены с высоким качеством и соответствовать требованиям игровой разработки.Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищется концептор графики для разработки 2D концепции игры. Задача включает создание концептов 5 уровней в разных стилях, описание действий игрока и разработку персонажей. Необходимо портфолио и умение создавать «вкусные» концепты. Уровень вовлеченности: тизер (1 мес) - мин. 4 часа/день, разработка игры - part time.Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $25
Требуется разработка мода для игры Subnautica на языке C#. Основные задачи включают редактирование кода, уменьшение мощности солнечных панелей и добавление терминала для управления системами базы. Идеально, если разработчик знаком с игрой, но это не обязательно. Инструкция по модингу доступна по ссылке.Закрыт4 года назад
Требуется разработать готовую 2D сцену в Unity, демонстрирующую работу алгоритма A* в пошаговых сражениях на клеточном поле. Сцена должна быть полностью функциональной и готовой к использованию в игре.Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Разработать карточную игру, где герои и злодеи Marvel сражаются друг с другом. Игра должна включать систему регистрации, пошаговый процесс, рандомные карты и интерфейс для управления битвой. Реализовать бой с аватарами, очками здоровья и временными ограничениями на ход. Минимум 20 уникальных карт с параметрами атаки и защиты.Закрыт4 года назад
Требуется программист для создания игры на HTML5. Имеется серверная логика и техническое задание для браузерной части. Необходима реализация ТЗ в коде HTML5.Закрыт4 года назад
Требуется создать 2D сцену в Unity для пошагового сражения с использованием алгоритма A*. На сцене должны быть 2 персонажа игрока и 2 противника, которые используют A* для передвижения. Необходима реализация процесса сражения и визуализация работы алгоритма. Проект должен быть выполнен к 20.06.2021.Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад