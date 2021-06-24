Unity программист для создания игры в жанре стратегия под Android

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка507 просмотров

В команду разработчиков игры DogBreeder нужен программист Unity. DogBreeder - это игра в жанре стратегия, в которой пользователю предоставляется возможность стать собаководом. У каждой собаки есть свои уникальные черты и особенности (форма, порода, окрас, характер). Команда очень амбициозная, а у игры уже есть множество поклонников в одноименной группе VK.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Частичная занятость, полный день

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП

Обязанности:

  • разработка мобильных игр на Unity для платформ iOS и Android;
  • реализация игровых механик;
  • создание пользовательских интерфейсов;
  • анализ и оптимизация производительности.
Требования:
  • уверенное знание C# и Unity;
  • знание ООП, алгоритмов и структур данных;
  • опыт работы с Git.
Условия:
  • Работа удаленно, возможны разные варианты сотрудничества.

    Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.

По поводу заказа можно писать сюда: vk.com/n1ckq_uwu

Ссылка на группу вк: vk.com/dogbreedergame

AndroidGitiOSUnity
4 года назад
kirillribkin
Кирилл 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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