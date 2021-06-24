В команду разработчиков игры DogBreeder нужен программист Unity. DogBreeder - это игра в жанре стратегия, в которой пользователю предоставляется возможность стать собаководом. У каждой собаки есть свои уникальные черты и особенности (форма, порода, окрас, характер). Команда очень амбициозная, а у игры уже есть множество поклонников в одноименной группе VK.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Частичная занятость, полный день

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП

Обязанности:

разработка мобильных игр на Unity для платформ iOS и Android;

реализация игровых механик;

создание пользовательских интерфейсов;

анализ и оптимизация производительности.

уверенное знание C# и Unity;

знание ООП, алгоритмов и структур данных;

опыт работы с Git.

Работа удаленно, возможны разные варианты сотрудничества. Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.

По поводу заказа можно писать сюда: vk.com/n1ckq_uwu

Ссылка на группу вк: vk.com/dogbreedergame