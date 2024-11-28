внедрить 2 персонажа в 3Д или 2Д игру боевые искуства типа МорталКомбат илианалог карате и пр.

дается персонажи в 2Д или 3Д - нужно найти геймплей внедрить и сдать готовій продукт где можно посражаться на счет. Счет должен сохраняться в истории где то на домене сайта